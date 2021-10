Um 19.40 ass d'Pressekonferenz live iwwerdroe ginn.

Den éisträichesche Kanzler Sebastian Kurz trëtt vu sengem Posten zeréck, Ausseminister Alexander Schallenberg soll elo mol iwwerhuelen. De Kurz selwer awer wëll Parteichef vun der ÖVP bleiwen.

D'Virwërf vun de leschten Deeg huet de Sebastian Kurz och e Samschdeg den Owend zeréckgewisen. Hien huet sengen Ënnerstëtzer Merci gesot, fir déi leschte méi schwéier Deeg.

A Krisenzäite wier et onverantwortlech, liichtfankeg mat der Situatioun ëmzegoen an et brauch eng stabil Regierung.

Déi aner Ministeren, esou de Kurz, sollen him no an der Regierung bleiwen an net geschlossen zerécktrieden.