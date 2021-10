Eng Unioun vun Oppositiounsparteien huet d'Wale gewonnen, riskéiert awer net d'Mandat ze kréien, fir eng Regierungsbildung.

Dem provisoresche Resultat no, huet dem aktuelle Regierungschef Andrej Babis seng ANO-Partei d'Wale mat 27,1 Prozent knapp verluer. Op der éischter Plaz, mat 27,8 Prozent, läit eng Unioun vun Oppositiounsparteien, déi ënnert dem Numm Spolu ugetruede sinn. An op der drëtter Plaz läit mat 15,5 Prozent d'Allianz vun der Piraten- an der Buergermeeschterpartei.

Deemno stellt d'Oppositioun alles an allem 109 vun den 200 Deputéierten. De Spolu-Spëtzekandidat Petr Fiala wëll dann elo och eng Regierung forméieren.

De Staatspresident Milos Zeman hat allerdéngs am Virfeld schonn annoncéiert, hie wéilt kenger Parteien-Unioun d'Mandat fir eng Regierungsbildung ginn, ma där stäerkster eenzeler Partei, wat jo dann ëmmer nach dem Babis seng ANO-Partei wier.

Gläichzäiteg hunn alleguer d'Oppositiounsparteien awer schonn erkläert, op kee Fall mam Babis wëllen an eng Regierung ze goen. Derbäi kënnt, dass den aktuelle Koalitiounspartner vun der ANO, iwwerhaapt net méi an d'Parlament era gewielt gouf.