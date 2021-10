E Samschdeg géint 14 Auer koum et op der B419 zu engem déidleche Verkéiersaccident, wouran och en Auto mat Lëtzebuerger Placke verwéckelt war.

Wéi d'Police vun Tréier matdeelt, schéint éischten Erkenntnisser no eng 47 Joer al Automobilistin mat hirem SUV vu Wellen erfort ënnerwee gewiescht ze sinn a wollt am Agang vun Nittel no lénks ofbéien, dëst a Richtung Onsdorf.

Aus bis ewell net gekläerter Ursaach huet d'Fra de Motocyclist iwwersinn, dee grad aus Richtung Wincheringen entgéint koum. Den 63 Joer ale Motocyclist aus dem Saarland krut net méi mat Zäite gebremst an ass frontal an d'Bäifuerersäit vum Auto gerannt.

Dobäi ass hie sou schwéier blesséiert ginn, dass en nach op der Plaz u sengen uerge Blessure gestuerwen ass. En 12 Joer jonke Bouf am Auto gouf liicht blesséiert an huet mussen an d'Spidol transportéiert ginn. D'Automobilistin blouf onverletzt.

D'Police vun Tréier freet no eventuellen Zeie vum Accident. Déi solle sech bei der Police Saarburg mellen, dat um Telefon +49 6581 91550.