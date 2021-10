Bannent nëmmen 2 Deeg hu brittesch Rettungsdéngschter méi wéi 1.000 Migranten festgehalen, déi probéiert hunn iwwert d'Manche an d'Land eranzekommen.

Wéi et vun der brittescher Regierung heescht, wéilt een decidéiert géint illegal Awanderung virgoen. Zanter dem Ufank vum Joer goufe scho méi wéi 13.500 Mënschen doru gehënnert, esou an d'Land ze kommen. Méi wéi 300 dovu goufe verhaft an eng 65 och schonn dowéinst verurteelt.

Bei enger Visitt un der franséischer Côte huet de franséischen Inneminister Gérald Darmanin sech fir e Migratiounsaccord tëscht der EU a Groussbritannien ausgeschwat. Ausserdeem huet hie gefuerdert, dass London sech u säin Engagement hält, fir Frankräich 62 Milliounen Euro ze bezuelen, dofir dass déi franséisch Autoritéiten hir Ekippe beim Grenzschutz verstäerken. Ëmmerhi géif een d'Grenz just fir si zou halen.