D’USA maachen déi generell Relatioun mat den Taliban, vun hirer Astellung zu Fraerechter an dem Anhale vun de Mënscherechter ofhängeg.

Zu Doha hu sech héich US-Diplomate mat den Islamiste-Vertrieder getraff, an et wier ee sech do eens ginn, iwwert verschidden Dispositiounen, notamment fir humanitär Hëllef, oder d’Ausrees vu weidere Leit aus dem Land.

Engem Negociateur vun den Taliban no, hätt een der amerikanescher Regierung och zougeséchert, opzepassen, dass den Afghanistan net nees e Refuge fir Extremisten oder Terroriste wäert ginn.