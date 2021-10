Et wëll ee spéitstens bis en Dënschdeg de Mëtteg en Accord fannen.

Nodeems d'Sëtzung e Sonndeg den Owend géint 23 Auer ofgebrach gouf, sollen déi Haapt-Regierungsmemberen ëm de Premier Alexander De Croo um Méindeg de Moien op en Neits zesummekommen. Et wéilt ee spéitstens bis en Dënschdeg de Mëtteg en Accord fannen, dann hält de Premier nämlech eng Ried am Parlament iwwert déi allgemeng Politik vun der Regierung. Ma wéi et a belsche Medien heescht, géif net nëmmen iwwert de Budget Rieds goen, ma och iwwert gréisser Projeten, wéi eng Reform vum Aarbechtsmaart an e Relance-Plang.