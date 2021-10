Nodeems schwéier Bedruchsvirwërf géint de Sebastian Kurz erhuewe goufen, gëtt elo den Alexander Schallenberg neie Kanzler. Mee wien ass deen neie Mann?

De Sebastian Kurz huet dem Drock noginn an ass als Éisträichesche Kanzler zeréckgetrueden. Säin Nofollger gëtt den Ausseminister Alexander Schallenberg. E Méindeg huet hie säin Eed ofgeluecht.

Mä wien ass den Alexander Schallenberg? A wéi geet et mam Sebastian Kurz weider?

Wéi geet et weider an Éisträich?

Den Hannergrond



De Sebastian Kurz ass e Beschëllegten an der "Österreich-Affäre", wéi se genannt gëtt, an där et ëm Korruptioun geet. Rieds ass vu falsche Rechnungen an Chats, also geschriwwene Gespréicher, déi ee schwéiere Verdacht hannerloossen. De Sebastian Kurz soll déi ëffentlech Meenung manipuléiert hunn, mat tendenziéisen Etüden. An hie gëtt beschëllegt, d'Boulevard-Medie bezuelt ze hunn, fir dass se positiv iwwer hie schreiwen. Fir 1,2 Milliounen Euro vun de Steierzueler.

Et gouf Razzien ënnert anerem an der Parteizentral vum Kurz senger ÖVP, am Bundeskanzleramt a beim Mediegrupp "Österreich". E Samschdeg den Owend ass de Sebastian Kurz dunn zeréckgetrueden.

Uganks hat hie sech géint déi Fuerderungen, virun allem vun der Oppositioun, gewiert. Allerdéngs koum en dunn awer net laanscht dee Schratt, well de Koalitiounspartner vun der ÖVP, déi Gréng, dat revendiquéiert hunn.

De Vizekanzler Kogler hat gefuerdert, hien hätt gär eng "untadelige Persoun", also eng Persoun, där een näischt virgeheie kann, zu Wien am Kanzleramt. De Kurz ass accuséiert, allerdéngs net verurteelt an et gëllt jo "Présomption d'innocence".

Alexander Schallenberg - vum Ausseminister zum Bundeskanzler



Inhaltlech läit den neie Kanzler Alexander Schallenberg op enger Linn mam Sebastian Kurz, virun allem an der Fro vun der Migratioun an dem méigleche Bäitrëtt vu Westbalkanlänner an d'EU.

Hien huet Experten no awer e ganz anere Stil. De Kurz war direkt an deels rabiat am Ëmgang. De Schallenberg ass Diplomat duerch an duerch. Dat gesäit een och u senger Biographie.

Den 52 Joer ale Politiker ass zanter Joren op héije Poste fir déi Éisträichesch Aussepolitik verantwortlech. Eng impressionant Karriär bis ewell an elo soll en de 16. Bundeskanzler vun der Republik ginn.

Eigentlech huet hie säi gréisste Sprong a senger Karriär der sougenannter Ibiza-Affär, där wou Politiker vun der FPÖ an enger Finca kriminell Pläng gemaach hunn, ze verdanken. Nom Zesummebroch vun der ÖVP-FPÖ-Regierung gouf de Schallenberg Ausseminister. Elo nees eng Affär - an hie gëtt Bundeskanzler.

Ass dem Sebastian Kurz seng politesch Karriär eriwwer?



De Sebastian Kurz huet sech all Dieren opgelooss, an ënnert anerem de Wien-Korrespondent vum däitschen ARD, den Nikolaus Neumaier, geet dovun aus, dass de Sebastian Kurz scho säi Comeback als Kanzler plangt.

Op alle Fäll wäert dem Kurz säin Afloss grouss bleiwen. Hie wëll eegenen Aussoen no Chef vu senger Partei bleiwen a Fraktiounschef am Parlament ginn.

Da wäert hie jo deels mat dobäi sinn, wann d'Ministeren zesummekommen. Säi Wuert huet Gewiicht. Dofir bezeechne verschidden Oppositiounspolitiker an Éisträich de Kurz als "Schattenkanzler", deen aus dem Schied eraus weider regéiert.

An den Éisträichesche Medie geet een och net dovun aus, dass de Sebastian Kurz, deen effektiv jo eréischt 35 Joer huet, elo an d'Privatwirtschaft wiesselt. Hie wäert wuel elo ofwaarden, ewéi d'Enquêtë géint hie lafen.

Vläicht gi mir eréischt am neie Joer gewuer, ob eng Plainte géint hie gemaach gëtt. Wann net, dann ass hie souwisou nees propper a wäert zimmlech sécher nees Kanzler vun Éisträich wëlle ginn.