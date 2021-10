D'Sondéierungsgespréicher an Däitschland gi weider. D'SPD, Déi Gréng an d'FDP gesi sech e Méindeg fir eng méiglech "Ampelkoalitioun" op d'Been ze stellen.

Sondéierungsgespréicher - E Reportage vum Monica Camposeo

10 Stonne si fir d'Berodunge virgesinn. Et gouf sech op Vertraulechkeet gëeenegt, Informatioune fir d'Press soll et duerno net ginn. Ma wat kann ee sech vun de Gespréicher erwaarden?

Véier Deeg sinn no der éischter Berodungsronn zu drëtt vergaangen. Elo geet et an "verdéifte Sondéierungen" wéi et heescht. Den Haaptsträitpunkt ass weiderhin d'Finanzpolitik, wéi de grénge Co-Chef Robert Habeck e Sonndeg an der ZDF-Sendung "Berlin direkt" kloer gemaach huet:

"Et si bal weltuschaulech Probleemer oder Ënnerscheeder, déi do openee prallen, mä elo ass de Walkampf eriwwer. An elo ass d'Situatioun nu mol esou, dass mir, och fir déi aner Beräicher z'organiséieren, zesumme regéiere sollen an dat bedeit, datt elo d'Zäit vun der Fantasie ugeet."

Et géing elo net méi ëm Ideologie goen, mä dorëm, eng Léisung ze fannen, esou de Robert Habeck weider.

Bei der Finanzpolitik hunn déi méiglech Koalitiounspartner déi gréissten Differenzen. D'SPD an Déi Gréng stinn zum Beispill fir eng Erhéijung vum Spëtzesteiersaz, déi liberal FDP ass dogéint. Och bei der Finanzéierung fir méi Klimaschutz ass ee sech nach net ganz eens. Déi Liberal wëllen, dass Däitschland bis 2050 klimaneutral gëtt, wärend d'SPD an Déi Gréng d'Klimaneutralitéit scho méi fréi uviséieren. Allgemeng wëllen Déi Gréng méi Investitiounen, d'FDP wëll awer keng nei Scholden ophuelen.

Et gëtt zwar nach un enger neier Regierung gedoktert, ma et schéngt awer ganz kloer a Richtung "Ampelkoalitioun" ze goen. Fir d'FDP an Déi Gréng kënnt scheiteren net a Fro, sot de Robert Habeck. Et wéilt een an d'Regierung an et wéilt een eng nei Grouss Koalitioun mat Unioun an SPD onbedéngt verhënneren.

Déi aner Optioun, eng Jamaika-Koalitioun, réckelt ëmmer méi an den Hannergrond. Bannent der Unioun dominéieren den Ament nämlech Personalfroen, nodeems den Armin Laschet säi Récktrëtt vun der CDU-Parteispëtzt ugekënnegt huet. Wat den CSU-Chef Markus Söder am ZDF esou beschreift:

"D'CDU ass de Moment an engem internen Diskussiounsprozess an ech denken, dass een elo vill Verständnis dofir muss hunn, datt et vill Onsécherheeten an och ënnerschiddlech Kandidature ginn. Mir als CSU wäerte probéieren eise Bäitrag ze leeschten, datt déi komplett Unioun zesumme bleift."

E Méindeg trëfft sech d'CDU fir iwwert eng nei Orientéierung vun der Partei ze diskutéieren. D'FDP an Déi Gréng hale sech d'Optioun fir eng Jamaika-Koalitioun zwar op, ma sondéiert gëtt den Ament awer haaptsächlech mat der SPD.

Scho fir en Dënschdeg ass dat nächst Gespréich tëscht FDP, SPD an Déi Gréng geplangt. Duerno gëtt eng Paus ageluecht, wéinst enger Auslandsrees vum SPD-Kanzlerkandidat Scholz. Fir e Finanzministertreffe geet hien op Washington. E Freide geet et dann awer mat "verdéifte Gespréicher" fir eng Ampelkoalitioun weider.