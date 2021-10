Engem Mann aus den USA dreeë bis zu 20 Joer Prisong an enger Geldstrof an Héicht vun 216.000 Euro, nodeems hien Amazon mat engem Retoure-Masch bedrunn hat.

Op d'mannst 290.000 Dollar soll den Hudson Hamrick dem Internet-Ris no 300 falschen Transaktioune schëllegen. Tëscht 2016 an 2020 soll den 31 Joer ale Mann bei senge Bestellunge Retouren ofginn an dofir komplett Remboursementer krut hunn.

Ma a senge Retoure waren dacks aner Produite wéi hien eigentlech bestallt hat. Vun 270 Retouren, fir déi hie seng Suen zeréck krut, waren op d'mannst 250 Produiten däitlech manner wäert wéi d'Originalwuer. Ënnert senge Bestellunge waren dacks deier Produite wéi Computer, Elektronik oder Gittaren. Ënnert anerem krut hien 4.200 Dollar fir en iMac Pro rëm an huet een däitlech méi ale Modell zeréckgeschéckt, dee manner wäert war an enger Seriennummer hat.

Ma den Hudson Hamrick huet net nëmme falsch Produiten zeréckgeschéckt, mä sech och doriwwer beschwéiert, datt Produiten ni bei him ukomm wieren oder abiméiert waren. Doropshin huet hien Amazon opgefuerdert, him de Präis ze rembourséieren oder de Produit z'ersetzen, obwuel hien d'Wuer krut.

Amazon ass de Bedruch awer opgefall an huet en un déi entspriechend Autoritéite weidergeleet. Ënnert anerem enquêtéiert den FBI. Dem Hamrick dreeën elo bis zu 20 Joer Prisong an eng Geldstrof vu bis zu 250.000 US-Dollar.