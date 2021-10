Mat dësem Verbuet wëll déi franséisch Regierung de Plastikknascht verréngeren.

Vun nächstem Joer u wäert ee bei eise franséischen Noperen eng Partie Uebst- a Geméiszorten net méi a Plastiksverpackungen ze kafe kréien. Dat huet den Ëmweltministère e Méindeg annoncéiert. Zil ass et, dass pro Joer 1 Milliard Verpackunge manner am Ëmlaf sinn.

La lutte contre la pollution plastique continue !



Et cette fois, c’est en allant faire vos courses que vous verrez le changement : les emballages plastiques autour des fruits et légumes seront progressivement interdits ⬇️ #LoiAntiGaspillage — Ministère de l’Écologie (@Ecologie_Gouv) October 11, 2021

Ënnert anerem Kornischongen, Muerten, Gromperen, Courgetten, Poretten, Äppel, Bieren an Orangë wäerte just nach ouni Plastiksverpackung an de Butteker verkaf ginn.

Schätzungen no ginn den Ament 37% vum Uebst a Geméis a Frankräich a Verpackungen ugebueden. Mam Verbuet, dat 2022 a Kraaft trëtt, solle pro Joer 1 Milliard Plastiksverpackunge manner zirkuléieren. Bis 6 Méint nom Stéchdag (1. Januar 2022) dierfen nach Reschtbestänn a Plastik verkaf ginn, duerno ass Schluss. No an no solle weider Produite vun dësem Plastik-Verbuet betraff sinn. Grousst Zil vun der franséischer Regierung ass et, dass vun 2026 u guer keen Uebst a Geméis méi a Plastik verpak a verkaf gëtt.