Eigentlech sollt de Milos Zeman elo d'Regierungsbildung virundreiwen. Mä den tschechesche President läit Deeg no der Wal op der Intensivstatioun.

No de Walen an Tschechien gesäit déi politesch Zukunft am Land de Moment onsécher aus. Bei der Parlamentswal huet d'Oppositioun mat hirem Spëtzekandidat Petr Fiala zesummen 108 Sëtzer ergattert. Dem amtéierende Ministerpresident Andrej Babis seng ANO koum just op 72 Mandater.

Mä de President vum Land, deen no der Wal den Optrag zur Regierungsbildung vergëtt an domat eng entscheedend Roll spillt, läit de Moment an der Klinik. De Sonndeg - just een Dag no de Walen - gouf de 77 Joer ale Milos Zeman op d'Intensivstatioun ageliwwert. Enger Spriecherin vum Zentrale Militärspidol zu Prag no wier de Zeman awer an engem stabillen Zoustand.

E Spriecher vum President Zeman huet erkläert, säin Openthalt an der Klinick géing d'Sondéierungsgespréicher tëscht de Parteien net a Gefor bréngen. De President bräicht awer elo virun allem Rou.

De Milos Zeman gëllt als enken Alliéierte vum populistesche Ministerpresident Babis. Oppositionell Parteiebündnisser, wéi déi ëm de Petr Fiala, hat de Zeman viru kuerzem als "Bedruch um Wieler" bezeechent an hat scho virun der Wal ugekënnegt, de Regierungsoptrag un déi stäerksten Eenzelportrait ze ginn. Dat wier an deem Fall dem Babis seng ANO.