D'G20- Staaten, also déi wichtegst Industrielänner a Vertrieder vun der EU, schwätzen en Dënschdeg iwwert d'Lag am Afghanistan.

Dat via Videokonferenz. An der Haaptsaach geet et ëm déi humanitär Situatioun, d'Suerg virun Terrorismus a wéi ee mat den Taliban soll ëmgoen, déi d'Muecht am Land iwwerholl hunn.