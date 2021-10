Virun 3 Joer ass e jonke Mann bei engem brutalen Opnam-Ritual ëm d'Liewe komm.

Ënnert anerem huet hien am Dezember 2018 hallefplakeg iwwer Stonnen an der Keelt an engem Lach mat Waasser misse stoen a massiv Alkohol a Fëschueleg drénken. Medieberichter no wier och op hien urinéiert ginn. Am Spidol ass de Student gestuerwen, säi Kierper huet d'Strapatzen net méi ausgehalen.

Den Optakt vum Prozess ass en Dënschdeg zu Hasselt an der Belsch. Op der Uklobänk setzen 18 Studenten. Si muss sech viru Geriicht ënnert anerem wéinst Homicide involontaire veräntweren.