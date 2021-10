Un der Grenz tëscht Däitschland an Tschechien gouf elo schonn déi zweet Nuecht no engem Meedchen gesicht.

D'Kand ass um spéide Sonndegnomëtteg bei engem Trëppeltour mat senger Famill verschwonnen. Och um Dënschdeg gëtt mat ville Leit weider no deem aacht Joer ale Kand gesicht.

D'Famill aus dem Groussraum Berlin war iwwert de Weekend um tschechesche Bierg Cerchov trëppele gaangen. D'Naturgebitt läit ronn zwee Kilometer vun der bayrescher Grenz fort. Nieft hiren zwee Kanner haten d'Elteren och nach hiren Neveu mat op den Ausflug geholl. Si haten déi dräi Kanner, déi am Bësch gespillt hunn, aus den Ae verluer, sou déi bayresch Police.

De sechs Joer ale Jong an den néng Joer alen Neveu vun der Koppel konnte schliisslech erëmfonnt ginn, mee hiert aacht Joer alt Meedche blouf weiderhi vermësst.

Nieft honnerte Secouristen aus Däitschland an Tschechien ass och ee Policehelikopter an eng Hondsstaffel bei der Sich am Asaz. D'Police geet aktuell net vun enger Strofdot aus an hëlt un, datt sech d'Meedchen am déiwe Bësch verlaf huet. D'Famill vum verschwonnene Meedche gëtt psychologesch betreit.