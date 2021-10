An der Provënz Shanxi goufen et déi bis ewell schlëmmsten Iwwerschwemmungen an engem Hierscht zanter dem Ufank vun de Wiederopzeechnungen.

1,7 Millioune Mënsche si betraff, ronn 120.000 Awunner hu missen evakuéiert an a Sécherheet bruecht ginn. Dräi Leit gëllen nach als vermësst. Knapp 20.000 Haiser goufe vun de Waassermassen zerstéiert, 18.000 weider Gebaier goufe beschiedegt. De wirtschaftleche Schued gëtt op 5 Milliarde Yuan, also ëmgerechent 670 Milliarden Euro geschat.

© AFP/STR

Och op de Philippinnen herrscht den Ament Chaos. E schwéieren Tropestuerm huet zu engem Äerdrutsch an Iwwerschwemmunge gefouert. 9 Mënschen hunn net iwwerlieft, 11 ginn nach vermësst, heescht et vum nationale Katastropheschutz. Concernéiert waren d'Provënze Benguet a Cagayan op der Insel Luzon, souwéi Palawan am Westen.

D'Philippinnen ziele pro Joer ronn 20 Taifunen. Am November huet den Tropestuerm Vamco bal 70 Mënsche mat an den Doud gerappt. De schlëmmsten Taifun gouf et am November 2013, deen huet iwwer 6.300 Leit d'Liewe kascht. Iwwer 4 Millioune Mënschen hu misse flüchten.