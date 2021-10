Déi brittesch Regierung vum Boris Johnson hätt ze laang gezéckt, fir am Ufank vun der Pandemie ze reagéieren.

Den Delai, fir e Lockdown ze decidéieren, wier "ee vun de gréisste Feeler a Punkto Gesondheetspolitik", steet am Rapport ze liesen. E Rapport, un deem Deputéiert vun all de Parteien am Parlament bedeelegt waren, dee sech eleng op d’Krisegestioun an England konzentréiert huet an net op Schottland, Wales oder Nordirland.

D’brittesch Regierung hätt op jidder Fall de Feeler gemaach, andeems se am Fréijoer d’lescht Joer op Häerdenimmunitéit gesat hätt an dowéinst Isolatiounsmesuren oder Social Distancing just lues a lues agefouert huet.

Luef kritt 10 Downing Street par Konter fir d’Impfcampagne an England.