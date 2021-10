Frankräich wäert 30 Milliarden Euro bis 2030 investéieren, fir d’Land ze reindustrialiséieren an technologesch méi kompetitiv ze maachen.

Dat huet de President Emmanuel Macron den Dënschdeg de Moien am Elyséee annoncéiert. Dem Macron no hätt Frankräich am industriellen an technologesche Beräich 15-20 Joer Retard op d'europäesch Noperen.

1 Milliard géing an d’Atomenergie investéiert ginn fir, "technologies de rupture" z’entwéckelen, notamment an nei méi kleng Atomzentralen. Hie wëll och aus Frankräich e Leader am grénge Waasserstoff, Hydrogen maachen.

70% vum Stroum kommen aus den Atomkraaftwierker an a Frankräich hu sech esouguer mëttlerweil déi Gréng mam Atomstroum "ugefrënnt". De grénge Presidentschaftskandidat Yannick Jadot geet dovunner aus, datt een nach 20 Joer laang Atomkraaftwierker notze misst.

Zu Bréissel probéiert Frankräich den Ament, den Atomstroum als gréng Investitioun ze verkafen.