De fréiere President krut vun der saudescher Kinneksfamill eng Rei Pelzer geschenkt. Déi hu sech awer als Fälschungen erausgestallt.

Eng Rei Kaddoen, déi de fréiere President Donald Trump bei senger éischter Auslandsrees a Saudi-Arabien krut, sinn anscheinend e ganze Krack wéineger wäert, wéi ufanks geduecht. Vun der Kinneksfamill hat hie Kleedungsstécker geschenkt kritt, déi aus Tiger- a Gepardepelz solle gewiescht sinn.

Engem Bericht no, dee vun der New York Times zitéiert gouf, sollen déi geschenkte Pelzer awer vu vill méi geleefegen Déiere kommen an nodréiglech agefierft gi sinn, fir wéi Originaler auszegesinn. Och een Dolch mat engem Grëff aus Elfebee gouf dem fréiere President op senger Rees an den Noen Osten geschenkt.

En Affekot vum Wäissen Haus hat deemools ugemierkt, datt d'Geschenker héchstwarscheinlech illegal wieren, well déi betraffen Déieren als menacéiert gëllen. Den Trump huet d'Kaddoen allerdéngs net als Geschenker vun enger auslännescher Regierung deklaréiert an huet se och net op hir Authentizitéit ënnersiche gelooss.

Réischt um leschten Dag vum Donald Trump senger Presidentschaft huet dat Wäisst Haus d'Geschenker un d'Autoritéite weiderginn. Déi hunn du festgestallt, datt et sech dobäi ëm Fälschunge gehandelt huet. "Wildtierinspektoren a Spezialagenten hu festgestallt, datt d'Fudder vun de Kleeder gefierft war, fir Tiger- a Gepardemuster z'imitéieren an datt et sech net ëm geschützt Aarte gehandelt huet", zitéiert d'New York Times den US-Inneministère.