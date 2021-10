Nodeems si jorelaang nëmmen zivil Aarbechte beim Militär iwwerhuelen duerften, kënne Fraen elo als Zaldotinne kämpfen an eng Offizéierkarriär aschloen.

De Verdeedegungsminister aus dem Kuwait huet en Dënschdeg iwwer Twitter matgedeelt, datt och de Fraen an der Arméi d'Dier elo opstoe géing. Et wier un der Zäit, datt déi kuwaitesch Fraen d'Méiglechkeet kréien, Säit u Säit mat hire Bridder an de kuwaitesche Militär anzetrieden, esou de Minister am Interview mat der staatlecher Noriichtenagence Kuna.

De Kuwait hat 1962 als éischten arabesche Golfstaat ee parlamentaresche System agefouert. Fraen hunn zanter 2005 dat aktiivt a passiivt Walrecht.