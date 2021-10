Och wa sech u britteschen Häfen deelweis laang Staue gebilt hunn, ass d'Regierung optimistesch, de Problem an de Grëff ze kréien.

Chrëschtdag ass zwar nach méi wéi zwee Méint fort, mee awer gëtt sech am Handel schonn op déi chargéiertst Zäit vum Joer preparéiert. Mä et kéint besser lafen: Brittesch Häfe kloen de Moment iwwer e laange Réckstau, wéi brittesch Medien de Mëttwoch mellen.

Vill Containerschëffer voll mat Importgidder missten ëmgeleet ginn oder géingen deeglaang am Mier waarden, ier se undocken dierfen. Entreprisë fäerten, datt et duerch de Stau zu verspéite Liwwerunge kéint kommen, beispillsweis bei Spillsaachen oder Elektronik.

Datt sech esou vill Container un den Häfen ugestaut hunn, läit ënnert anerem och dorunner, datt et aktuell eng schro Penurie u Camionschauffere gëtt. Obwuel wann et och an der EU de Moment eng Knappheet an deem Secteur gëtt, ass Groussbritannien duerch déi méi streng Arees- an Zollbestëmmungen nom Brexit méi staark vun der Penurie betraff. Iwwert de Wanter kéint sech déi Situatioun, virun allem ëm d'Chrëschtdeeg, nach emol verschlëmmeren.

Déi brittesch Regierung gëtt sech awer optimistesch: "Ech sinn zouversiichtlech, datt d'Leit hir Spillsaache fir Chrëschtdag kréien", sou de Generalsekretär vun de Konservativen, déi de Moment un der Muecht sinn, an engem Interview mat Sky News. D'Situatioun géing sech verbesseren, sot den Oliver Dowden.