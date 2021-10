Dëst an de südleche Regioune vum Land, well hei d'Sécherheetsautoritéiten an déi indigen Populatioun uneneegerode sinn.

D'Militär soll an den nächst Wochen d'Police an de Regioune Biobio an La Araucania ënnerstëtzten, esou de Staatschef. Zesumme solle si déi "schwéier Stéierung vun der ëffentlecher Uerdnung" an de Grëff kréien.

An de Regioune soll et ëmmer nees zu Gewaltdoten am Zesummenhang mat Drogekriminalitéit, Terrorismus an organiséierter Kriminalitéit komm sinn. Hei wieren arméiert Gruppéierungen um Wierk esou de Sebastian Pinera.

Den Noutstand soll elo mol fir zwou Woche gëllen. D'Decisioun gouf den 12. Oktober geholl, den Dag, wou op ville Plazen a Latäinamerika d'Entdeckung vum Kontinent duerch de Christophe Kolumbus gefeiert gëtt. Fir vill indigen Leit steet de Kolumbus an dësen Dag fir déi gewaltsam Kolonisatioun vum Kontinent.

Wärend Politiker aus der Regioun d'Decisioun vum Pinera begréissen, fäerte Experten, datt den Asaz vum Militär de Konflikt nach verschäerfe kéint. Hannert de widderhuelen Attacken an Zesummestéiss soll déi radikal Grupp vun de Mapuchen, engem indigene Vollek, stoen. D'Mapuche fuerderen, datt si hiert d'Land zeréckkréien an domadder och eng Autonomie vum chilenesche Staat. Mat ronn 1,7 Millioune Leit stelle si déi gréissten indigen Grupp am 19 Milliounen Awunnerstaat.

Bei Demonstratiounen de Weekend, wou et ëm d'Rechter vun der indigener Populatioun gouf, waren e Sonndeg an der Haaptstad Santiago 17 Mënsche blesséiert ginn an eng Fra ass ëm d'Liewe komm.