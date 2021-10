Zu där Konklusioun kënnt d'US-Geriichtsmedezin no der Ënnersichung vun der Läich vun der jonker Fra.

Weider huet d'Geriichtsmedezin vum Bezierk Teton am US-Bundesstaat Wyoming matgedeelt, datt de Kierper vun der Gabby Petito dräi bis véier Wochen an der Wildnis geleeë soll hunn. Mëtt September war hir Läich jo fonnt ginn.

Déi 22 Joer jonk Fra war bei enger Rees mat hirem Frënd verschwonnen. Hir Läich gouf am Nationalpark Grand Teton entdeckt. No hirem Frënd Brian Laudrie gëtt weider gesicht. De Fall suergt zanter Wochen an den USA an och international fir Schlagzeilen.

Véier Méint laang war d'Koppel ënnerwee an hat alles, wat si erlieft hunn, op Instagram a Youtube gedeelt. Hei huet een haaptsächlech eng glécklech Koppel a flott Landschafte gesinn.

Dat d'Verschwanne vun der jonker Fra esou an de Medien steet, haaptsächlech gëtt awer och am Internet vill driwwer spekuléiert an d'Leit bedeelege sech un der Sich nom Brian Laudrie, gesäit ee kritesch bei der Geriichtsmedezin. D'Petito wier just eent vu villen Doudesaffer vu Gewalt am Stot. Iwwer déi Meescht vun deene Fäll géif awer däitlech manner geschwat ginn, esou d'Bedauere vun den Ermëttler.