De russesche President huet d'Klimazil vum gréisste Land vun der Welt de Mëttwoch op engem Energieforum zu Moskau ugekënnegt.

De Wladimir Putin sot e Mëttwoch, seng Regierung hätt als "konkret Zil" festgeluecht, "spéitstens" bis 2060 Kuelendioxid-neutral ze sinn. Dat sot de russesche President de Mëttwoch zur Ouverture vun engem Energieforum zu Moskau. CO2-Neutralitéit soll bedeiten, datt e Land net méi Kuelendioxid ausstéisst, wéi es duerch Bëscher an aner natierlech Späicheren nees kann ausgeglach ginn.

Mat deem Zil läit dat flächeméisseg gréisste Land vun der Welt 10 Joer hannert der EU. D'Unioun, genau wéi och Lëtzebuerg, hu sech nämlech als But gesat, bis 2050 CO2-neutral ze sinn. Russland orientéiert sech deemno éischter un dem bevëlkerungsräichsten Land vun der Welt, China. D'Volleksrepublik wëll och bis 2060 CO2-neutral sinn.

Russland ass weltwäit den drëttgréisste Verursaacher vun Zäregasen. De Putin huet sech laang Zäit skeptesch iwwert de Klimawandel ausgedréckt, mee huet seng Meenung an de leschte Méint dem Uschäin no geännert. "Mir mussen eis den Erausfuerderungen vum Klimawandel stellen", sot de russesche President am Abrëll.