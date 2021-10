Op der Weltnaturkonferenz hu sech knapp 200 Staate fir de Kampf géint d'Aartestierwe staark gemaach.

D'Deklaratioun vu Kunming wier e staarkt Signal un déi international Gemeinschaft, huet de chineeseschen Ëmweltminister Huang Runqiu betount. Kritiker hunn allerdéngs gesot, dass den Text ze vag wier. De Florian Titze, Expert fir Biodiversitéit an international Politik bei WWF Däitschland ënnersträicht zum Beispill, dass d'Deklaratioun de richtegen Toun uschléit, allerdéngs op vagem Ambitiounsniveau. Wichteg wier et, wa géing unerkannt ginn, dass eng "breet Palett u Mesuren néideg ass, fir de Verloscht vun der biologescher Vilfalt ze stoppen", sou den Titze.

Déi ronn 200 Staate ginn ënnert anerem opgefuerdert, d'Bedeitung vun der biologescher Vilfalt fir d'mënschlech Gesondheet unzëerkennen an d'Aarteschutzgesetzer ze verschäerfen. Donieft gëtt fir e Kontrollmechanismus fir d'Aarteschutzziler a fir eng méi staark finanziell Ënnerstëtzung vun Entwécklungslänner plädéiert.

E Méindeg war den Optakt vun der Weltnaturkonferenz. Wéinst der Corona-Pandemie gëtt en éischte politeschen Deel iwwert eng Woch verdeelt gréisstendeels virtuell ofgehalen.

An engem éischten Entworf vum Ofkommes solle sech d'Länner dozou verflichten, bis 2050 "am Aklang mat der Natur ze liewen". Dofir goufen 21 "Ziler fir dréngend Moossnamen" festgehalen. Sou sollen zum Beispill 30% vun der Land- a Mieresfläch bis 2030 ënner Schutz stoen an d'Ausgabe fir den Aarteschutz solle bannent engem Joerzéngt erhéicht ginn.