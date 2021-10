An der norwegescher Stad Kongsberg huet e Mëttwochowend e Mann mat Feil a Bou eng Rei Mënschen ëmbruecht a blesséiert.

Wéi d'Police e Mëttwoch den Owend matgedeelt huet, huet e Mann an der norwegescher Stad Kongsberg mat Feil a Bou op Mënsche geschoss. Beim Amoklaf sinn e puer Persounen ëm d'Liewe komm an et gouf Blesséierter.

"De Mann gouf festgeholl", sou de Police-Chef vu Kongsberg Øyvind Aas viru Journalisten. D'Police geet aktuell dovunner aus, datt hien eleng un der Dot bedeelegt ass. Hie gouf op e Kommissariat an der Nopeschstad Drammen bruecht. No weidere verdächtege Persoune géing net gesicht ginn, sou nach den Aas.

Déi Blesséiert goufen an eng Klinick bruecht. Iwwert d'Zuel vun den Affer a wéi schwéier d'Blessure sinn, ass bis ewell nach näischt gewosst. D'Police huet och keng Informatiounen zu méigleche Motiver matgedeelt.

Géint 18.30 Auer e Mëttwoch den Owend war et am Zentrum vun der Stad Kongsberg zu der Dot komm. D'Stad läit knapp 85 Kilometer westlech vun Oslo.