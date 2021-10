Fir vill Leit war et carrement e nationaalt Symbol, ma um 14. Oktober geet an Italien eng Ära op en Enn.

Den Owend flitt de leschte Fliger vun Alitalia vu Sardinien op Roum an dono ass Schluss. Déi italienesch Fluchgesellschaft konnt sech jo net aus hirer wirtschaftlecher Kris befreien an ass faillite. Zanter 2002 konnt kee Benefice méi generéiert ginn.

Alitalia gouf et 74 Joer laang an et war laang Zäit och déi offiziell Fluchgesellschaft vum Poopst.