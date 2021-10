Dernieft soll e Psychiater de mentalen Zoustand vum 37 Joer ale Mann analyséieren.

D'Police enquêtéiert iwwerdeems weider no engem méiglechen terroristeschen Hannergrond. D'Motiv bleift awer onkloer.

De presuméierten Täter wär op alle Fall a medezinescher Behandlung an och virbestrooft gewiescht.



De Mann hat e Mëttwoch den Owend am Zentrum vun Kongsberg Leit mat e puer Waffen, dorënner och Feil a Bou, attackéiert. Fënnef Mënsche koumen ëm d'Liewen.