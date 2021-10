D'Parteispëtzte vun SPD, Gréngen an FDP hu sech de Freideg op déi éischt Eckpunkte vun engem méigleche Koalitiounsplang gëeenegt.

An Däitschland sinn d'Beroder an d'Spezialiste vun de Gréngen, der FDP an der SPD de Freideg zu Berlin fir weider Virgespréicher zesummekomm. Duerno gouf Bilan gezunn iwwer déi lescht Deeg, wou jo vill negociéiert gouf.

Dee schéngt positiv ausgefall ze sinn - Medieberichter no hunn déi dräi Parteispëtzten hire Gremie recommandéiert, a formell Koalitiounsverhandlungen ze goen. Do géif et da kloer drëms goen, eng Regierung op d'Been ze stellen.

Déi dräi Parteie siche jo no engem gemeinsame Programm. Si ënnerscheede sech nämlech op ville Punkten. Mä aus Berlin héiert een, d'Negociatioune wäre sachlech a konstruktiv gewiescht.

Dat sinn d'Ziler

Den eventuelle nächste Kanzler Olaf Scholz schwätzt vun engem groussen industrielle Moderniséierungsprozess. Déi dräi Parteie goufen sech iwwer een zesummen ausgeschaffte Pabeier eens.

Do steet ënner anerem dran, datt Däitschland 2030 aus der Kuel soll eraus klammen an de Mindestloun op 12 Euro soll festgeluecht ginn. Eng Verméigenssteier soll net kommen, dofir soll "Harz IV" reforméiert ginn an duerch ee sougenannten "Biergergeld" ersat ginn.

Un der sougenannter "Schuldenbremse" gëtt festgehalen. Eng Tempolimitt vun 130 Stonnekilometer kënnt net, mee de Verbrennungsmotor soll awer bis 2035 een Auslafmodell ginn.