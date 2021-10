Wéi et ausgesäit, gouf et eng Attack op eng schiitesch Moschee. Am Moment vun der Explosioun ware Gleeweger fir d'Freidesgebiet beieneen.

Wéi en Dokter matdeelt, wieren déi 32 Doudesaffer an 53 Blesséierter an d'Spidol gefouert ginn. D'Explosioune si wärend engem traditionelle Freidesgebiet an der "Fatemieh"-Moschee geschitt, déi och als "Imam-Bargah"-Moschee bekannt ass.

Aenzeie schwätze vun dräi Explosiounen. Eng an der Entrée vun der Moschee, eng weider am südlechen Deel an eng drëtt an engem Raum, wou déi Gleeweg sech wäschen. Ronn 15 Rettungsween waren op der Plaz, d'Sécherheetsleit vun de radikalislameschen Taliban hunn d'Géigend ofgespaart.

Virun enger Woch eréischt ware bei enger Suicideattack op eng schiitesch Moschee zu Kundus e puer Dose Mënsche gestuerwen. D'Attack hat den IS aus der Provënz Chorasan fir sech beusprocht.

De regionalen Ofleeër vun der Dschihadistemiliz IS, déi 2014 gegrënnt gouf, si mat den Taliban verfeint. Am Afghanistan ginn et ëmmer méi déidlech Attacken. En Donneschdeg war e Chef vun de radikalislameschen Taliban bei engem Uschlag mat enger Autosbomm an der Provënz Kunar gestuerwen. Virop hat keen d'Attack beusprocht.