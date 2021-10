E Geriicht an Italien huet de Schëffskapitän zu engem Joer Prisong verurteel, deen 101 gerette Migranten a Libyen zréckbruecht huet.

An deem éischte Prozess vun där Aart an Italien gouf de Kapitän, dee mat der "Asso28" ënnert dem italienesche Pavillon gefuer ass, fir schëlleg gesprach. Dëst well hie géint internationaalt Recht verstouss hätt, dat déi gezwonge Réckféierung vu Mënschen a Länner verbitt, an deene si oder hir Rechter a Gefor sinn. Libyen gëllt deemno net als sécheren Hafen.

D'Urteel gouf vu Mënscherechtsorganisatioune begréisst. D'Organisatioun "Médecins sans frontières" huet dëst als ee wichtegen éischte Schrëtt bezeechent. Dat géing awer net duergoen, et bräicht een e "radikale Changement vun der italienescher an europäescher Politik, fir d'Offänken um Mier an de System vun Zwangsréckféierungen direkt ze stoppen".

D'Schëff hat am Juli 2018 d'Migranten an der Géigend vun enger Ueleg- a Gasplattform an internationale Gewässer opgeholl an de libysche Küstenautoritéiten am Hafen zu Tripolis iwwerginn. Ënnert anerem ware fënnef Mannerjäreger a fënnef schwanger Fraen ënnert de Migranten.