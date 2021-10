Den 69 Joer ale konservative Politiker gouf e Freideg am Südoste vun England mat engem Messer ugegraff.

Wéi et vun der brittescher Police heescht, hätt eng Persoun e Freideg de Mëtteg e puer Mol mat engem Messer op den 69 Joer alen Tory-Deputéierten agestach. Geschitt ass d'Dot wärend enger Biergerversammlung an enger Kierch zu Leigh-on-Sea, ëstlech vu London. Wéi brittesch Medie mellen, wier den David Amess kuerz drop u senge schroe Verletzunge gestuerwen. Dat huet de Büro vum Deputéierten offiziell confirméiert.

D'Police vun Essex huet matgedeelt, dass de presuméierten Täter kuerz no der Dot festgeholl gouf. Hien ass an Untersuchungshaft, d'Messer gouf sécher gestallt. Et géif awer nach no weidere Verdächtege gesicht ginn.

Den David Amess war zanter 1983 Deputéierten. Hie war bestuet an hannerléisst 5 Kanner.

De Virfall erënnert un de Mord vun der Labour-Deputéierter Jo Cox am Joer 2016. Si gouf wärend enger Biergerversammlung an hirem Walkrees vun engem Rietsextremist ugegraff an un hire Blessure verscheet. De Mord war nëmmen e puer Woche virum Brexit-Referendum geschitt.