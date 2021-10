1 Joer ass et hier, dass de Samuel Paty vun engem presuméierten Islamist gekäppt gouf.

An deem Kader gouf e Freideg am Hexagon dem Enseignant geduecht. Op ville Plaze gouf et eng Gedenkminutt. Donieft goufen a Schoulen och Dokumentarfilmer gewisen, fir dem Mann ze gedenken.

E Samschdeg gëtt d'Gedenktafel vum Samuel Paty am Agang vum Educatiounsministère eng éischte Kéier dem Public gewisen. Ënnert anerem wäert de Premierminister Jean Castex un der Zeremonie deelhuelen.

De 16. Oktober 2020 ass de Pedagog an der Géigend vun der Schoul, an där hien ënnerriicht huet, vun engem 18 Joer ale Mann ëmbruecht ginn. Den Ugräifer gouf no der bluddeger Dot vun der Police erschoss. D'Ermordung vum 47 Joer ale Mann zu Conflans-Sainte-Honorine huet landeswäit fir Entsetze gesuergt. Hien hat mat senge Schüler d'Thema Meenungsfräiheet am Cours behandelt an dobäi déi ëmstridde Mohammed-Karikature gewisen. Kuerz drop gouf de Geschichtsproff an der Géigend vun der Schoul op oppener Strooss gekäppt, den Täter soll bei der Dot "Allahu Akbar" geruff hunn.