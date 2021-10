Den 69 Joer ale konservative Politiker David Amess war e Freideg am Südoste vun England mat engem Messer ugegraff an déidlech blesséiert ginn.

Nom Mord vun engem konservativen Deputéierten an England ginn d'Enquêteuren elo vun enger terroristescher Attack aus. Den David Amess war e Freideg wärend enger Biergerreunioun zu Essex mat engem Messer attackéiert ginn an ass nach op der Plaz gestuerwen.

De 25 Joer ale presuméierten Täter, deen direkt no der Dot festgeholl gouf, hätt éischten Ermëttlungen no eng "méiglech Motivatioun an Zesummenhang mat islamisteschem Extremismus" gehat, sou d'Police an der Nuecht op e Samschdeg. Si geet dovun aus, datt hien eleng gehandelt huet. Am Zesummenhang mat der Dot goufen et 2 Perquisitiounen zu London.

Et ass scho fir déi zweete Kéier bannent 5 Joer, datt en Deputéierten an England ermort gëtt. 2016 war d'Labour-Politikerin Jo Cox och wärend enger Versammlung mat Bierger vun engem Rietsextremen ugeschoss an nidder gestach ginn.