Déi Extremiste-Miliz Islamescher Staat huet d'Selbstmordattentat op eng schiitesch Moschee revendiquéiert. D'Gruppéierung Islamescher Staat Provënz Chorasan (IS-K) huet an engem Message op Telegram erkläert, datt zwee Selbstmordattentäter getrennt Attacken op verschidden Deeler vun der Moschee verüübt hätten.

Wärend dem traditionelle Freidesgebiet war et zu der Explosioun komm. Deen éischte Selbstmordattentäter hätt säi Sprengstoffrimm am Gank vun der Moschee gezünt, heescht et an der Erklärung. Deen zweeten Attentäter hätt eng Explosioun "am Zentrum vun der Moschee" ausgeléist.

Bei der Attack waren iwwer 40 Mënschen ëm d'Liewe komm. Ronn 70 Persoune goufe blesséiert.