Wéi et aus Sécherheetskreesser heescht, hätt eng arméiert Band e Samschdeg 15 bis 17 Leit an engem Viruert vu Port-au-Prince entféiert.

An Haiti goufen op d'mannst 15 US-amerikanesch Missionare respektiv hir Familljemembere gekidnapped. Ënnert den entféierte Leit sinn och Kanner.

Wat d'Kidnapper verlaangen an ob Léisegeld gefrot gouf, ass onkloer.

Am politeschen a soziale Chaos an Haiti hu kriminell Banden nach u Muecht gewonnen Dëst Joer sollen et schonn zu iwwer 600 Entféierunge komm sinn, par Rapport zu 231 an der selwechter Zäit 2020.