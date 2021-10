Beim Amoklaf an der Stad Kongsberg an Norwegen waren e Mëttwoch 5 Mënschen ëm d'Liewe komm an dräi weiderer goufe blesséiert.

E puer Deeg no der Attack zu Kongsberg an Norwegen stellt d'Police elo a Fro, ob de presuméierten Täter wierklech zum Islam konvertéiert war. D'Police hat versicht erauszefannen, ob de Mann sech als Islamist radikaliséiert hätt. D'Hypothees, datt hien zum Islam konvertéiert ass, wier manner kredibel, sou d'Police e Samschdeg. Et géing sou ausgesinn, wéi wann hien dat net ganz eescht geholl hätt. Well d'Enquêteuren Zweiwel un der geeschteger Gesondheet vum Verdächtegen hunn, gouf hie fir d'Untersuchungshaft an enger medezinescher Ariichtung ënnerbruecht, dat hat e Geriicht schonn e Freideg decidéiert. Fënnef Mënsche waren e Mëttwoch den Owend bei der Attack ëm d'Liewe komm, kuerz drop huet e 37 Joer alen Dän zouginn, datt hien dofir verantwortlech wier. Wéi iwwerdeems e Samschdeg den Owend bekannt gouf, ass ënnert den Doudegen eng däitsch Fra, déi an Norwegen gelieft huet. E Sonndeg ass zu Kongsberg eng Gedenkzeremonie fir d'Affer.