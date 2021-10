E Samschdeg war d'Rakéit mat den dräi chineseschen Astronaute gestart.

Um Wee zu engem weidere Meilesteen an der chinesescher Raumfaartgeschicht hunn dräi Taikonauten déi bis ewell längst bemannt Missioun u Bord vun der Raumstatioun "Tiangong" ugefaangen.

Nom Start e Samschdeg kuerz no Hallefnuecht eiser Zäit an der Wüüst Gobi hat déi chinesesch Raumfaartautoritéit matgedeelt, datt d'"Shenzhou 13" erfollegräich un d'Statioun ugedockt hätt. D'Ekipp soll fir sechs Méint am All bleiwen.

Geleet gëtt d'Missioun vum 55 Joer ale Kommandeur Zhau Zhihang, deen 2008 als éischte Chines ee Spadséiergang am Weltall absolvéiert hat. Ënnert den dräi Taikonauten ass och déi 41 Joer als Militärpilotin Wang Yaping. Si war als zweete Chinesin an de Weltall gereest an ass déi éischt Fra op der chinesesch Raumstatioun. Zu der Ekipp gehéiert nach den 41 Joer als Militärpilot Ye Guangfu.

D'Crew wäert wärend hirem Openthalt ënnert anerem dräi "komplex" Weltraumspadséiergäng maachen, fir Material fir d'Virbereedung vum Ausbau vun der Raumstatioun ze installéieren, sou de Kommandeur Zhai.

Eréischt am September hat China seng éischt bemannt Missioun zu der neier Raumstatioun ofgeschloss. China huet an de leschte Jore Milliarden a säi Raumfaartprogramm gestach, fir un d'Raumfaartstatioune vun den USA a Russland opzeschléissen.