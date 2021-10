Den Iran wier esou no drun, fir kënnen eng Atombomm ze bauen, wéi nach ni virdrun, esou heescht et aus israelesche Sécherheetskreesser.

Dat hätt e groussen Impakt op d'Sécherheet vun Israel. Et wéilt ee kee Krich mam Iran, ma et géif een et net zouloossen, datt den Iran eng Atombomm baut. Dowéinst géif ee sech all d'Optiounen ophalen.