Scho méi dacks huet den "Zentrum für politische Schönheit" mat ongewéinlechen Aktiounen op sech opmierksam gemaach.

An Däitschland ass et no de Wale méi roueg ginn: D’Koalitiounsgespréicher sinn nach net eriwwer a bis ewell si just wéineg Informatiounen doriwwer bekannt, wei d’Parteien hir Programmer zesummebrénge kënnen a konkret ëmsetze wëllen. Wouriwwer an de leschte Woche méi rieds war, ass den onorthodoxen Oflaf vun de Wale selwer. Hei zu Berlin koum et um Waldag deels zu laange Schlaange virun de Walbüroen, wou deementspriechend och nach no den éischte Schätzungen owes gewielt gouf.

Zentrum für politische Schönheit vs. Alternative für Deutschland:

Wéi 5 Millioune Flyere verschwonne sinn

Mee och en aneren Deel vum Walkampf steet zur Diskussioun: Et geet ëm verschwonne Flyere mat Wal-Publicitéit vun der rietser Partei Alternative für Deutschland (AfD). Méi genee: Flyeren, déi vun de Kënschtler vum Zentrum für politische Schönheit (ZPS) an enger Aktioun tëscht politeschem Aktivismus a Konscht ofgezwéckt goufen.

Den ZPS huet schonn an der Vergaangenheet duerch sou munch politesch Interventioun am ëffentleche Raum vu sech schwätze gedoen. 2017 hate si dem AfD-Politiker Björn Höcke eng Installatioun op en Terrain nieft senger Privatwunneng gebaut, déi ausgesäit wéi den Holocaust-Mahnmal zu Berlin: Massiv gro Betonsbléck, déi wéi en Labyrinth Mënschen a Geräischer schlécken. An och an dësem politesch brisante “Superwahljahr” ass alt erëm déi riets Partei AfD an de Viséier vum ZPS geréckelt.

Hir Konschtaktioun? Ënnert dem Numm "Flyerservice Hahn" huet den Zentrum für politische Schönheit der AfD mat enger erfonnter Entreprise eng Offer gemaach, fir hir Wal-Publicitéit auszeliwweren. D'Offer war esou gënschteg, dass hinne ganzer 85 Orts-, Landes- a Kreesverbänn den Opdrag ginn hunn, hir Flyere fir d’Wal ze verdeelen. De Clou: An de Konditioune vun der Fake-Firma steet, dass si keng politesch Publicitéit ("Werbematerialien politischer Parteien") oder "Propaganda und Falschaussagen" ausdeelen. An op hirer Websäit steet:

"Andere Parteien haben Mitglieder, die ihre Flyer aus Überzeugung verteilen. Die AfD hat nur uns. Und wir verteilen aus Überzeugung keinen einzigen ihrer Flyer.”

An sou hunn si 5 Millioune Flyere vun der AfD, 72 Tonnen, einfach zréckgehalen a nennen sech zanter hir "Weltmarktführer im Nicht-Verteilen von Nazipropaganda". Souwisou, sou den ZPS, hätt et d’Commande net offiziell ginn: Et géif weder d'Entreprise, nach eng offiziell Confirmatioun vun der Commande, an de Kontrakt wier juristesch net valabel, well et de Flyerservice Hahn jo guer net gëtt.

Konschtaktioun oder Agrëff an demokratesch Prinzippien?

Den ZPS berifft sech fir dëse politeschen Aktivismus op d’Konschtfräiheet a kritiséiert de Programm vun der rietser Partei als “Nazipropaganda”, a weist an engems, dass d’Partei, déi sech mat hire Wirtschaftsspezialiste bretzt, net emol e waasserfeste Vertrag ofschléisse konnt.

Den ZPS seet vu sech selwer, mat sengen Aktiounen aus de vergaangene Joren di wichtegst Urteeler iwwer Konschtfräiheet an Däitschland erkämpft ze hunn. An bis ewell gouf dëst Gesetz, wat nom Zweete Weltkrich a Kraaft getrueden ass an eent vun de bescht geschützte Grondgesetzer ass, just a Bezuch op Bicher ageschränkt, déi Perséinlechkeetsrechter violéieren. Bei dëser Aktioun vum ZPS ginn zwar keng Perséinlechkeetsrechter violéiert, mee awer Rechter vun der Droite beschnidden.

Et muss een d’moralesch Bewäertung vun dëser Aktioun vun der juristescher Bewäertung trennen: Well muss ee sech net och d’Fro stellen, wat eng Konschtaktioun an dëser Form am politesche Raum bedeit – an am Ëmgang mat de Grondlage vun engem politeschen Instrument, dem Walkampf? D'AfD huet ugekënnegt, rechtlech Schrëtt anzeleeden. An den ZPS freet op hirer Websäit ëm finanziell Ënnerstëtzung, fir de Prozess.

Fält des Aktioun ënner d’Kategorie vun der Konschtfräiheet? Oder wäert e Geriicht den ZPS wéinst engem Agrëff an de Walkampf verurteelen? Huet esou eng Aktioun, ob Konscht oder net, net awer och Afloss op d'demokratesch Prinzippien? Zenséiert se net gläichzäiteg en Deel vun der ëffentlecher Diskussioun?

Et schéngt méisseg, sech fir d'Recht, matzeschwätzen, vun enger Partei ausschwätzen ze mussen, hannert där hire sougenannte “Wäerter” een net steet, där hir Memberen si an enger historescher Linn mam Nationalsozialismus gesinn; eng Partei, déi en aggressiven, diskriminéierenden Nationalismus vertrëtt. Esou gär een och déi, di eng aner Meenung hunn, ausschléisse wéilt – wann di aner, di eng aner Meenung hunn, als Géigner a schliisslech als Feind duergestallt ginn, gëtt et geféierlech. Well dat verstäerkt d’Fronte vun de Bubbles, an deene mir liewen. Déi eng gi souwisou an hirer Ofleenung vun der AfD bestätegt, an di aner just an hirer Iwwerzeegung bestäerkt. An dëst Virgoe bestäerkt en Angscht-Narrativ, dat scho vun de Rietsen an Amerika instrumentaliséiert gouf: d'Angscht virun "verfälschten"" oder "geklaute" Walen. Intern Dokumenter beweisen, dass dëst Thema aus der Loft gegraff war an awer bewosst a systematesch genotzt gouf, fir Panik a Mësstrauen un den demokratesche Prinzippien ze erschafen. En geféierlechen Trend.

Well gläichzäiteg ass och den Afloss, den esou Narrativer op Walen hunn, eng wichteg Diskussioun: Dat beweisen zum Beispill d’Aussoe vun de Whistlebloweren, déi den Algorithmus vu Facebook kritiséieren, dee Leit just an hirer Meenung bestätegt, amplaz dass e breede Spektrum u Meenunge representéiert gëtt. Eng Monokultur mat engem Monolog, deen aner Positiounen ausschléisst, ass falsch: Well se fousst forcement och op Zensur. An et wier wichteg, des Positiounen och ëffentlech ze diskutéiere – well se musse gerechtfäerdegt ginn. Esou witzeg et och ass, wann “de Béisen” e Schnippche geschloe ka ginn.

D’AfD ass eng Partei mat 87 vun den 709 Sëtzer am Bundestag, an an Däitschland en Deel un der politescher Realitéit. Et kuckt ee sech emol d'Resultater vun de Walen an Thüringen a Sachsen un. Nëmmen, well mer net méi nolauschteren, verschwanne se net – et ass warscheinlech en Deel vum Problem ...