Nom Rassismus-Eclat beim Match géint Fortuna Düsseldorf huet d'Kontrollkommissioun vum DFB Ermëttlunge géint den Hamburger SV lancéiert.

Beim 1:1 e Samschdeg den Owend gouf de fréieren HSV-Spiller Khaled Narey an och de Bakery Jatta rassistesch beleidegt a aus dem Publikum mat Béierbechere beworf.

Den Narey war am Summer vum HSV op Düsseldorf gewiesselt an huet et ëffentlech gemaach, dass et zu rassisteschen Äusserunge komm ass. Op Instagram huet hie sech un déi Spectateure geriicht, déi hien "esou waarm wëllkomm geheescht hunn": "Alle 'Fans', déi mech wärend dem Match rassistesch beleidegt hunn a mat Béier op mech geschoss hunn, wënschen ech vun Häerzen eng gutt Besserung".

Den HSV huet vun "inacceptabele Virfäll" geschwat. De Veräin géif fir Villfältegkeet stoen. Rassismus hätt souwuel am Stadion, mä och an der Gesellschaft keng Plaz. "Net just déi verbal Entgleisungen, ma och d'Geheie vu Géigestänn an d'Richtung vun engem Acteur acceptéiere mir net", heescht et an enger Stellungnam. Den Tabellenaachte wëll "alles Méigleches maachen, fir d'Faiten zesumme mat der DFB-Kontrollkommissioun opzeklären an ze bestrofen.