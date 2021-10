No der SPD an de Gréngen huet d'FDP als lescht Partei den Accord fir Koalitiounsverhandlungen ginn.

De Wee fir d'Koalitiounsverhandlungen ass fräi. No der SPD an deene Gréngen huet elo och d'FDP säin Accord ginn. Souwuel de Bundesvirstand wéi och déi nei Bundestagsfraktioun hunn de Koalitiounsverhandlungen zougestëmmt. Schonn an e puer Deeg kéint et mat de Gespréicher lassgoen.