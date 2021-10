Nodeems eng Recherche am Verlag vun der Bild-Zeitung gemaach gouf, huet de Verlag decidéiert, de kontroverse Chefredakter vu sengem Posten z'entbannen.

Dat huet den Axel Springer-Verlag e Méindeg den Owend matgedeelt. Et hätt een an de leschten Deeg "nei Erkenntnisser" iwwer de Bild-Chefredakter Julian Reichelt gewonnen.

Deemno hätt hien enger Compliance-Prozedur no "Privates a Beruffleches net kloer vunenee getrennt an hätt déi Responsabel an deem Kader ugelunn", heescht et weider.