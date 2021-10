Dobäi koum et och nees zu brutalen Affrontementer mat der Police.

Zanter zwee Joer schonn demonstréieren ëmmer nees dausende Mënschen am Chile. Ugefaangen hat et mat der Hausse vun de Präisser fir Metrosticketen. Duerno gouf eng besser Gesondheetsversuergung an Educatioun gefuerdert an e Stopp vum neoliberale Wirtschaftssystem.

Bei den Demonstratioune si schonn iwwer 30 Mënschen ëm d'Liewe komm, honnerte goufen der blesséiert.