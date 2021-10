Wéi d'Autoritéiten am indesche Bundesstaat Uttarakhand mellen, sinn no schroen Onwiederen an Indien iwwer 40 Mënschen ëm d'Liewe komm.

Vill Mënsche ginn aktuell nach vermësst. Schoulen a sämtlech reliéis wéi touristesch Aktivitéite si bis op Weideres am Bundesstaat ofgesot. Am Schlëmmste betraff ass d'Regioun Nainital. Do si bis ewell 30 Doudeger gezielt ginn, och do gëllen awer nach vill Mënschen als vermësst.

Deeglaangen intensive Reen a villen ofgeleeëne Géigenden an der Himalaya-Regioun hu grouss Schied hannerlooss. Honnerten Touriste kommen net méi fort an hänken an engem Vakanzelager zu Ramgarh fest.

An der Himalaya-Regioun am Norde vun Indien kënnt et ëmmer nees zu Äerdrutschen. Den Experten no klëmmt dës Gefor duerch de Klimawandel, de Bau vu Staudämm an d'Ofholze vu Bëscher.

Weider ugespaant ass d'Situatioun am südindesche Bundesstaat Kerala, wou zanter e Freideg op d'mannst 27 Mënschen ëmkomm sinn. Meteorologe warne weider viru Staarkreen an de kommenden Deeg. E puer Staudämm riskéieren do iwwerzelafen, vill Flëss sinn aus hire Better an Dausende Mënsche goufe schonn a Sécherheet bruecht.