D'Entféierer, déi 17 US-amerikanesch a kanadesch Missionaren an Haiti gefaangen halen, fuerderen e Léisegeld vun 1 Millioun Dollar fir jiddwer Geisel.

Déi als "400 Mawozo" bekannte Band, déi zanter Méint d'Gebitt kontrolléiert, an deem d'Missionaren an hir Familljememberen entfouert goufen, fuerderen am Ganze 17 Milliounen Dollar. Esou heescht et aus Sécherheetskreesser.

Den haitianesche Justizminister hat bestätegt, datt d'Band hannert der Entféierung vu 16 Amerikaner an engem Kanadier stécht. Hien huet der Washington Post géigeniwwer erkläert, datt d'Kidnapper ëmmer esou héich Zomme fuerderen, déi bei den Negociatioune reduzéiert ginn.

D'Missionaren hu fir d'Organisatioun "Chrisitan Aid Ministries" geschafft, déi an den USA siegéiert. D'Grupp war Samschdes ëstlech vu Port-au-Prince entfouert ginn, wéi si vun engem Besuch an engem Kannerheem zeréckkoumen.