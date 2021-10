Mat Milliarden-Investitiounen aus dem Ausland wëll de Premierminister Boris Johnson eng gréng Revolutioun an der Industrie virundreiwen.

Bei enger Konferenz zu London huet déi brittesch Regierung Verträg mat auslänneschen Investisseuren an Héicht vun 9,7 Milliarde Pond (11,4 Milliarden Euro) annoncéiert. Bei Ëmweltaktivisten huet d'Ukënnegung allerdéngs fir Skepsis gesuergt, si hu vu "Greenwashing" geschwat.

Op der Konferenz goung et ëm den Ëmbau vun der Wirtschaft an der Bedeelegung vu privaten Investisseuren am Kampf géint de Klimawandel. Bei enger Renconter zu London wieren 18 Kontrakter ofgeschloss ginn, sou d'Regierung. Doduerch sollen op d'mannst 30.000 nei Aarbechtsplazen entstoen.

Groussbritannien beweegt sech "an eng spannend nei Richtung mat enger grénger industrieller Revolutioun", sou den Johnson. Duerch de Brexit géif et "nei regulatoresch Fräiheeten".

Ee vun de ronn 200 Participante vun der Konferenz war den US-Milliardär Bill Gates. Mat der Stëftung vum Microsoft-Grënner gouf e Partenariat an Héicht vu 400 Millioune Pond arrangéiert. D'Suen, déi zur Hallschent vun der Gates-Stëftung a vun der brittescher Regierung investéiert solle ginn, fléissen an d'Entwécklung vun der "nächster Generatioun vu revolutionäre propperen Energietechnologien", sou nach de brittesche Premier.

Zu de gréisste Projeten, déi op der Konferenz presentéiert goufen, zielt en neie Wandpark virun der Ostküst vun England, deen de spueneschen Energiekonzern Iberdrola baue wëll. D'Iberdrola-Duechtergesellschaft Scottish Power hat e Méindeg Investitiounen an Héicht vu 6 Milliarde Pond annoncéiert. Hei entstinn 7.000 nei Aarbechtsplazen. Dëse Projet muss awer nach accordéiert ginn.

Weider Investitioune ginn et der brittescher Regierung no an der Expansioun vum Liewensmëttel-Liwwerservice Getir a Groussbritannien, mat Sëtz an der Tierkei. Donieft géif déi tierkesch Firma Eren Paper an eng Anlag zu Wales investéieren, déi Kartrong aus Iwwerreschter Pabeier hierstellt. Da wëll den däitschen Energiekonzern RWE an den nächsten 10 Joer den Ausbau vun der Wandenergie beschleunegen. Nieft de Projeten, déi schonn am Bau sinn, wier nach geplangt, "bis 2030 ronn 15 Milliarde Pond an nei gréng Technologien a Projeten a Groussbritannien z'investéierten.

An trotz de Spannunge mat China wier och do den Interessi grouss. China wier e "giganteschen Deel vun hirer Wirtschaft a wäert et laang sinn - sou laang ee lieft". Dat géif awer net heeschen, dass een am Hibléck op déi wichteg Infrastruktur naiv dierft sinn, sou den Johnson, deen dobäi d'Atomenergie a 5G-Technologien ernimmt huet. D'Suerge vu senger Regierung an deem Kader wiere "legitim".

Groussbritannien soll bis 2035 sämtlech Energie aus erneierbare Quelle bezéien. Bis 2050 wëll een déi sougenannte Kuelendioxid-Neutralitéit erreechen, dat heescht net méi Quantitéite vum klimaschiedleche Gas ausstoussen wéi et duerch Bëscher an aner natierlech Reservoiren ausgeglach ka ginn.

Kritiker hu vu "Greenwashing" geschwat, dee vu Firme bedriwwe gëtt. D'ONG Global Justice Now huet erkläert, dass 4 Banken, déi bei der Konferenz dobäi waren, an de leschte Joren zesummen 173 Milliarden Dollar a fossil Energieressourcen investéiert hunn. Zum Beispill hätt Dax Group 2019 méi CO2-Emissioune verursaacht wéi Ghana. Ëmweltaktiviste kritiséieren donieft d'Klimapolitik vun der brittescher Regierung. "Soulaang déi politesch a finanziell Lächer net zougemaach ginn, wäert dem Boris Johnson säin Appell un aner Länner, hiert Verspriechen op der Weltklimakonferenz nächste Mount anzehalen, liicht z'ignoréiere sinn, sou Greenpeace.