Micro-Finanzen erlaben et Leit, iwwer kleng Prêten eng berufflech Zukunft opzebauen.

D’Micro-Finanze gi fir Mënschen an aarme Regiounen ëmmer méi wichteg. Zu Kigali an der Haaptstad vum Ruanda huet en Dënschdeg d’Semaine Africaine de la Microfinance ugefaangen. Lëtzebuerg huet dëst Evenement mat organiséiert.

D’Konferenz gëtt vum Kooperatiounsministère an der Lëtzebuerger ONG Appui au Développement Autonome, kuerz ADA, organiséiert. Dës Organisatioun huet d’afrikanesch Micro-Finanzwoch 2013 an d’Liewe geruff. Et ass ewell déi 5. Editioun, déi vun der ADA organiséiert gëtt. 600 Leit diskutéieren op dëser Konferenz iwwert déi neisten Trends an Erausfuerderungen a kucken, wéi een am Beräich vun de Micro-Finanze besser zesumme kann.

De Ruanda wëll e Finanzzenter opbauen a Lëtzebuerg soll dobäi hëllefen. En Dënschdeg gouf dann och e Memorandum ënnerschriwwen, wou d’Zesummenaarbecht tëscht Lëtzebuerg an dem Ruanda an deem Beräich gereegelt gëtt.