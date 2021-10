300.000 Leit hate sech deemools fir déi Marche an der belscher Haaptstad versammelt, dat am Kader vum Kannermäerder Marc Dutroux.

Haut viru genee 25 Joer, den 20. Oktober 1996, koum et zu Bréissel zu der éischter ominéiser „Marche Blanche“, dat am Kader vun de Revelatioune vun der Affär ëm de Kannermäerder Marc Dutroux.

Méi wéi 300.000 Leit hate sech deemools fir déi Marche an der belscher Haaptstad versammelt.

Eng Gedenk-Zeremonie un dësen Dag ass e Mëttwoch am Parc royal, wou eng Statu zanterhier un d’Affer vum Dutroux an sämtlech verschwonne Kanner erënnert. D’Kinnigin Mathilde an de Premier De Croo wäerten derbäi sinn.