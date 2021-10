E Mëttwoch den Owend gouf ënnert de Leedung vu bayreschen Ermëttler Razzien an Däitschland, Italien a Bulgarien.

Ënner anerem geet et ëm d'Bilde vun enger krimineller Vereenegung a Steierhannerzéiung a Milliounenhéicht. Am Ganze goufe 46 Gebaier, respektiv Wunnengen an den 3 Länner duerchsicht. Mat 17 Raimlechkeeten louch de Schwéierpunkt awer a Bayern.

De viséierte Grupp soll Liene mat der italienescher "Ndrangheta" hunn.