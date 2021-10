De franséische Konzern Total huet enger wëssenschaftlecher Etüd no an de 70er Jore vun de schiedlechen Auswierkunge vu fossillen Energië gewosst.

Méi spéit hätt Total probéiert, politesch Moossname fir d'Reduzéiere vu CO2-Emissiounen ze verhënneren. Dat ass d'Resultat vun enger Etüd vu Wëssenschaftler aus Frankräich an den USA, déi an der Zäitschrëft "Global Environmental Change" e Mëttwoch verëffentlecht gouf. Fir hir Etüd hunn d'Auteuren d'Archive vum Total-Konzern, intern Berichter an Interviewen ausgewäert.

Sou heescht et zum Beispill schonn 1971 an enger Publikatioun vun der Firma, dass d'Verbrennung vu fossiller Energie d'Fräisetze vun enorme Quantitéite Kuelendioxid als Suitte huet. Dës féiert zu enger besuergneserreegender Hausse vun CO2 an der Atmosphär, heescht et weider. Dës Erkenntnis hätt dann awer weider keng Roll gespillt, betounen d'Wëssenschaftler.

Den Ëmweltdirekter vum Uelegkonzern Elf a spéider vun Total, Bernard Tramier, hat an engem Interview gesot, dass hien 1984 iwwert d'Suitte vum Klimawandel Bescheed gewosst hätt. Zwee Joer méi spéit hätt hien d'Firmecheffe gewarnt: "D'Uelegindustrie misst sech op en Neits drop astellen, sech ze verdeedegen."

"Mir hu geduecht, dass Exxon an déi amerikanesch Konzerner en duebelt Spill spillen. Elo gëtt däitlech, dass och franséisch Uelegkonzerner op d'mannst tëscht 1987 an 1994 doru bedeelegt waren", sou de Christophe Bonneuil, ee vun den Auteure vun der Etüd.

Zanter den 90er Joren hätt de Konzern seng Strategie geännert. "Déi franséisch Uelegindustrie huet d'Klimawëssenschaft net méi a Fro gestallt, awer weider an d'Ueleg- a Gasproduktioun investéiert", heescht et nach an der Etüd. An den 2000er Joren hätt de Konzern dunn eng Rolleverdeelung duerchgefouert: "D'Wëssenschaft beschreift de Klimawandel, an d'Firme gi vir, Léisungen ze fannen", resuméieren d'Auteuren.

An enger schrëftlecher Reaktioun op d'Etüd, déi der Noriichtenagence AFP virläit, betount Total: "D'Wësse vun TotalEnergies ëm de Klimarisk, entsprécht de wëssenschaftleche Verëffentlechunge vun der Epoch". Zanter 2015 géif de Konzern d'Zil verfollegen "e wichtegen Acteur vun der Energiewend ze ginn.